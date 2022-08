A Salerno dipendenti comunali in scooter con l’aspiratore di cacca di cane per pulire le strade I dipendenti hanno in dotazione scooter speciali con un aspiratore per raccogliere gli escrementi e sanificare la strada. Il sindaco: “Batteremo gli incivili”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Salerno i dipendenti comunali, a bordo di speciali scooter, puliscono la città dalle feci di cane, grazie a particolari aspiratori che raccolgono gli escrementi e sanificano la strada. Un modo per liberare le vie dalle deiezioni canine lasciate dai padroni incivili degli amici a quattro zampe e migliorare il decoro urbano. Il fenomeno delle cacche di cane lasciate in strada, abitudine illegale e punita dalla normativa, è particolarmente fastidioso soprattutto in estate, quando l'assenza di piogge e il forte caldo contribuiscono ad aumentare i cattivi odori. Una situazione che rende le vie della città degradate e disturba i turisti e i cittadini a passeggio, soprattutto famiglie, mamme con bambini e passeggini e anziani.

Il sindaco: "Sconfiggeremo gli incivili"

A Napoli, negli scorsi anni, per contrastare il fenomeno delle deiezioni canine lasciate in strada, si pensò di utilizzare l'analisi del Dna sulle feci per abbinarli ai chip canini e multare i padroni. Ma l'operazione non è andata mai in porto. Le strade partenopee, dove possibile, vengono lavate con speciali attrezzature. A Salerno, invece, i dipendenti comunali sono stati dotati di uno scooter speciale con aspiratore, che semplifica enormemente il lavoro. Lo racconta il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in un post sul suo profilo Facebook:

Una particolare attenzione – scrive – è stata dedicata nelle ultime giornate alla rimozione delle deiezioni canine anche con l'utilizzo di una moto speciale che aspira gli escrementi e sanifica la strada. Stiamo intervenendo nei punti dei quartieri dove si verificano questi problemi. Con impiego di personale ed ore lavoro che avrebbe potuto esser impegnati altrove se i padroni si fossero comportati da persone perbene. Un danno doppio per la nostra comunità.

Il primo cittadino poi posta anche le foto delle strade linde e pinte, dopo il passaggio degli operatori comunali:

È un fenomeno – conclude – sovente e giustamente segnalato dai concittadini. Bisogna rendersi conto che con migliaia di cani che vivono in città basta anche una piccola parte di padroni incivili per sporcare le strade. È una lotta quotidiana, una fatica di Sisifo. Ma con la collaborazione dei cittadini riusciremo ad isolare e sconfiggere gli incivili.