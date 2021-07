Sale sull’aliscafo per Ischia, morto dopo un malore, dramma al porto di Napoli Un uomo è deceduto sull’aliscafo in partenza da Napoli e diretto sull’isola di Ischia probabilmente a causa di un malore. Dramma a bordo e pesanti ripercussioni sui collegamenti per l’isola verde: la mancata partenza delle 11.35 da Napoli ha impedito anche la partenza da Ischia delle ore 13 con conseguenti file e assembramenti.

A cura di Redazione Napoli

Un malore, per cause tutte da accertare, ha portato alla morte di un passeggero, un uomo, di un aliscafo attraccato al molo Beverello del porto di Napoli e diretto all'isola di Ischia alle 11.30 di oggi, domenica 25 luglio.

Scrive il quotidiano ischitano Il Dispari che il drammatico evento come in un effetto domino ha determinato numerosi disagi anche a coloro che si stavano imbarcando, causa blocco di mezzi in partenza dallo scalo portuale napoletano. Soltanto dopo aver espletato le operazioni di rito in casi del genere, ovvero, dopo l'intervento a bordo dell'autorità giudiziaria, l'aliscafo è poi riuscito a tornare successivamente in linea: