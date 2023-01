Sale sul tetto e scavalca il parapetto, donna minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvata dai pompieri Il salvataggio è avvenuto questa mattina ad Avellino: i vigili del fuoco del Comando Provinciale hanno raggiunto la donna sul terrazzo e l’hanno tratta in salvo.

A cura di Valerio Papadia

Scene da film quelle che si sono viste nella mattinata di oggi, lunedì 30 gennaio, ad Avellino: una donna è salita sul terrazzo della sua abitazione e, dopo aver scavalcato il parapetto, ha minacciato il suicidio. Sul posto, in via Francesco Tedesco, sono giunti prontamente i vigili del fuoco del Comado Provinciale di Avellino, che hanno avviato un dialogo con la donna per stabilire un contatto e per cercare di dissuaderla dal suo interno. A scopo precauzionale, ai piedi dell'edificio è stato gonfiato e posizionato anche il telo di salvataggio.

Contestualmente, alcuni vigili del fuoco si sono recati sul terrazzo, nel tentativo di avvicinarsi alla donna e metterla in sicurezza. Mentre il capo squadra sosteneva una – lunga – trattativa con la donna, gli altri pompieri che si trovavano sul terrazzo hanno approfittato di un suo momento di distrazione per afferrarla e per trascinarla in salvo, al di là del parapetto. La donna è stata così affidati ai sanitari del 118, giunti nel frattempo sul posto con un'ambulanza, che l'hanno visitata.

