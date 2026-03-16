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Sacca per urine come borsa dell’acqua calda: sorella di paziente minaccia infermieri al Monaldi

Denunciata una donna di cinquantacinque anni, sorella di una paziente ricoverata. Nessuna interruzione del servizio né danni.
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A cura di Redazione Napoli
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I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato una donna napoletana di 55 anni con l’accusa di minaccia al personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava nell’ospedale Monaldi, dove è ricoverata la sorella. Ai sanitari del reparto avrebbe chiesto, ed era una pretesa ovviamente improbabile, di riscaldare una sacca delle urine per utilizzarla come borsa calda da applicare alla paziente.

All’ovvia risposta negativa del personale sanitario, la donna avrebbe reagito minacciando gli operatori presenti. I militari sono intervenuti e hanno denunciato la cinquantacinquenne. L’episodio – fanno sapere i carabinieri- non ha provocato danni né interruzioni dell’attività nel reparto.

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