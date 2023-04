Ruud Krol per il parco dedicato al Calcio Napoli: a giugno la cittadinanza di Calvizzano Ruud Krol a Calvizzano: foto e autografi, poi la visita alla Villa dedicata alla storia del Calcio Napoli. “A giugno gli daremo la cittadinanza onoraria”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ruud Krool a Calvizzano l'ex libero azzurro, che si trova a Napoli in questi giorni, ha visitato la Villa Comunale intitolata a Don Peppino Cerullo e dedicata alla storia del Calcio Napoli. Ne ha dato notizia il sindaco del comune napoletano, Giacomo Pirozzi, che ha poi annunciato che a giugno l'ex difensore della Grande Olanda e del Napoli riceverà la cittadinanza onoraria proprio di Calvizzano.

"Ha visto la panchina che gli abbiamo dedicato e si è commosso", ha spiegato Pirozzi. In tanti sono andati alla Villa Comunale Don Peppino Cerullo per vederlo dal vivo, chiedergli un autografo e scattare qualche selfie. "Napoli non dimentica chi ha onorato, amato e vestito la maglia azzurra", ha aggiunto ancora Pirozzi, "Krool ha lasciato un ricordo bellissimo in tutti noi, nei nostri occhi e nei nostri cuori. E oggi abbiamo voluto fargli sentire il nostro calore".

E davanti alla panchina a lui dedicata, Pirozzi ha specificato che "non è stata scelta a caso. La panchina è proprio per quelli come lui che hanno lasciato un segno indelebile. Dopo la visita abbiamo condiviso alcune riflessioni con Krool e lui non ha nascosto il suo apprezzamento per il modo in cui abbiamo adornato la Villa Comunale Don Peppino Cerullo, ribadendo che una struttura simile non esiste in nessuna parte del mondo".

Krool, che si definisce un “napoletano olandese”, ha raccolto nel periodo di Napoli un consenso unanime, pure non vincendo trofei. Ma la gente lo ha sempre adorato considerando un "napoletano d'Olanda", come ha ricordato ancora Pirozzi. "Proprio vero, è così: ha un sarcasmo, un'ironia e una capacità di socializzare incredibile. Abbiamo vissuto davvero un bel momento tutti insieme".