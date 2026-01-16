Rubava nelle tombe al cimitero di Capaccio Paestum: uomo arrestato nel Salernitano

L’uomo avrebbe rubato oggetti decorativi e funerari in alcune cappelle del cimitero della cittadina del Cilento. Per questo è stato arrestato dai carabinieri, che hanno diffuso un appello per restituire gli oggetti asportati dalle tombe.

Il ladro in azione nel cimitero di Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum, in Cilento, nella provincia di Salerno, i carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli della stazione di Perdifumo, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, hanno arrestato Antonio Simonetti: l'uomo deve rispondere di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento; per questo motivo, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Stando a quanto stabilito dall'attività investigativa dei militari dell'Arma, tra l'ottobre e il novembre del 2025, l'uomo si sarebbe introdotto all'interno del cimitero di Capaccio Paestum e avrebbe, in più occasioni, rubato oggetti ornamentali e funerari dalle cappelle e dalle tombe. La ricostruzione accusatoria eseguita dai carabinieri e dai magistrati è stata accolta dal gip del Tribunale di Salerno, che ha pertanto disposto che Antonio Simonetti venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Nonostante potrebbe passare come un'azione contro la morale, il vilipendio delle tombe è invece sanzionato dal Codice penale, precisamente dall'articolo 408, che sancisce: "Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

L'appello dei carabinieri: "Chi riconosce gli oggetti rubati può recuperarli"

Gli oggetti rubati nel cimitero di Capaccio Paestum

Contestualmente all'arresto di Simonetti, i militari dell'Arma hanno recuperato anche gli oggetti rubati dall'uomo nel cimitero di Capaccio Paestum. Pertanto, i carabinieri hanno rivolto un appello ai legittimi proprietari di quegli oggetti, dei quali hanno diffuso anche una foto: "Chiunque riconosca gli oggetti presenti può rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Perdifumo (SA) alla Via A. Farzati nr. 1" hanno scritto i militari.