Rubava gasolio dai camion per la raccolta rifiuti a Napoli: arrestato dipendente di ASIA L'uomo, 64 anni, dipendente ASIA, società che si occupa della raccolta rifiuti a Napoli, è indagato per appropriazione indebita aggravata. Il 64enne è stato sottoposto ai domiciliari.

A cura di Valerio Papadia

Un camion dei rifiuti di ASIA

Approfittava del suo lavoro per rubare gasolio dai camion della raccolta rifiuti a Napoli: per questo un dipendente ASIA (la società che gestisce la raccolta rifiuti nel capoluogo campano) è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Stella, su delega della Procura di Napoli, e sottoposto agli arresti domiciliari; è indagato di appropriazione indebita aggravata. L'uomo, approfittando delle sue mansioni lavorative, si sarebbe appropriato di gasolio in almeno 47 occasioni. Il danno economico e materiale non è ancora stato quantificato, ma si stima che il 64enne si sia appropriato di 300 litri di gasolio per ogni prelievo illecito.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno, sono partite proprio dopo la denuncia dell'amministratore unico di ASIA Spa. L'attività investigativa, svolta anche mediante l'osservazione degli spostamenti del 64enne durante i suoi turni di lavoro, permettevano ai militari dell'Arma di accertare che spesso l'uomo sostava in zone fuori dall'itinerario prescrittogli per la raccolta rifiuti; inoltre, parcheggiava il camion in maniera tale da occultare alla vista il furto di gasolio.

Le operazioni venivano solitamente svolte nei pressi di una baracca, nella quale l'uomo depositava la pompa e le taniche utilizzate per l'asportazione del gasolio dai camion dei rifiuti. Nel corso delle indagini, durante una perquisizione della suddetta baracca, i carabinieri hanno rinvenuto 29 taniche di gasolio per una capienza complessiva di 400 litri.