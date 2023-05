Rubato l’orologio dalla tomba di un 15enne, la madre al ladro: “E adesso, come ti senti?” Nel cimitero di Pagani rubato l’orologio dalla tomba di un bambino di 15 anni morto lo scorso anno. La madre: “Il vetro si aggiusta, la tua anima resta sporca”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Furto al cimitero di Pagani, in provincia di Salerno: qualcuno ha sottratto un orologio del Napoli dalla tomba di Gennaro, un ragazzino di soli 15 anni, scomparso un anno fa. Un orologio dallo scarso, se non inesistente, valore commerciale ma di altissimo valore affettivo per la famiglia. Proprio la madre si è accorta del furto, quando è andata sulla tomba del figlio come fa da un anno, da quando il giovane è venuto a mancare. E il dolore è stato tale che la donna si è sfogata sui social contro l'autore dell'ignobile gesto, per ora ignoto: "Ma come ti senti dopo aver rubato un oggetto senza valore per te in un luogo sacro? Il vetro si aggiusta, ma la tua anima resta sporca".

La donna ha ricevuto tantissima solidarietà da parte dei cittadini di tutta Pagani, e nelle prossime ore non è detto che il misterioso ladro possa essere identificato magari grazie all'ausilio di telecamere di sicurezza che si trovano all'esterno del cimitero paganese. Ma intanto, il dolore della madre del piccolo Gennaro, è diventato il dolore di tutta la comunità. La speranza è che l'autore del gesto possa restituire quello che fu l'orologio appartenuto al giovane, magari mosso a compassione dopo lo sfogo della madre, che così ha raccontato la vicenda: