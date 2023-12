Rubato lo scaffale dei libri al Vomero: lì si mettevano i volumi da scambiare con gli altri appassionati Il punto di “Book Crossing” istituito oltre un anno fa in via Suarez, dove ognuno poteva liberamente lasciare o prendere un libro, è sparito, rubato dalla sera alla mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Nemmeno i libri possono "vivere" in tranquillità, a Napoli, soprattutto durante le festività natalizie, in cui i furti aumentano a dismisura. La struttura di "Book Crossing" – e tutti i libri che vi erano stati adagiati – istituita in via Suarez al Vomero, quartiere collinare della città, è stata rubata, sparita dalla sera alla mattina, dopo oltre un anno dall'istallazione, in cui appassionati lettori potevano lasciare o prendere un libro, scambiandolo con altri amanti della letteratura.

"Rubato il punto di Book Crossing di Via Suarez. Stamane l'amara sorpresa. Dopo un anno e 17 giorni di vita scompare il nostro punto di scambio gratuito di libri. Rimangono attivi i punti di Piazzetta Belvedere e Via Alvino" scrive su Facebook Fabio Procaccin che, insieme a Ruben D'Agostino e Gabriele Basile Pisani Massamormile, era promotore dell'iniziativa. Lì dove sorgeva il "totem" pieno di libri, oggi purtroppo campeggia il cartello: "Il Book Crossing cessa l'attività per il furto dell'intera struttura".