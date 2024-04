video suggerito

25 aprile Napoli, Manfredi: “Italia è anti-fascista”. Cgil e Anpi leggono Scurati. Corteo pro-Palestina Deposte le corone di alloro in piazza Salvo d’Acquisto. Manifestazione di Anpi e Cgil a Largo Berlinguer con Lucia Annunziata e Sandro Ruotolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Viva l'Italia democratica e antifascista. Il Governo deve essere, come è, democratico e antifascista. Oggi ho letto le dichiarazioni della premier Meloni che afferma che la nostra Repubblica è partita dall'abbattimento del fascismo ed è quello in cui tutti crediamo e di cui tutti noi siamo convinti". A parlare è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che questa mattina, giovedì 25 aprile 2024, ha partecipato alle celebrazioni per il 79° Anniversario della Festa della Liberazione. In piazza cantata Bella Ciao. E Cgil e Anpi, l'associazione dei partigiani che hanno lottato nella Resistenza, hanno letto il monologo sul 25 aprile dello scrittore Antonio Scurati, cancellato dalla Rai. Corteo pro-Palestina nelle strade.

In piazza la folla canta Bella Ciao

Il primo cittadino ha deposto le corone d’alloro alle ore 10,15 al Mausoleo di Posillipo e, alle ore 11,15, alla Stele a Salvo D’Acquisto in Piazza Carità. Assieme al sindaco, in una piazza Carità affollata nonostante la pioggia battente, c'erano il Prefetto, Michele di Bari, e i vertici delle forze dell'ordine. Assenti invece i rappresentanti del Governo Meloni, ma Manfredi ha spiegato: "Credo che il Governo debba essere presente a tutte queste manifestazioni e non credo che l'assenza di un rappresentante oggi a Napoli abbia un valore politico". Durante la cerimonia la piazza ha anche intonato ‘Bella Ciao', canto dei partigiani.

Manifesti di Meloni imbrattati, Manfredi: "Condanno la violenza"

Il sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto poi anche sui manifesti di Giorgia Meloni e di Antonio Tajani imbrattati a Caserta:

"Condanno tutte le forme di intolleranza e di violenza. L'unità delle istituzioni è fondamentale soprattutto nei momenti di difficoltà. È chiaro che bisogna garantire il rispetto dei diritti e dei valori. Il nostro Paese ha attraversato momenti molto difficili, come quelli del terrorismo, e li ha affrontati sempre con l'unità. Auspico che intorno a questi valori ci sia un'unità della politica, pur nel conflitto della politica, ma nel rispetto delle istituzioni".

Il corteo pro-Palestina a Napoli

In città, nelle stesse ore della cerimonia della Liberazione, si è tenuto anche un corteo pro-Palestina, promosso dalla Rete per la Palestina. I manifestanti sono partiti da piazza Garibaldi, scortati dalle forze dell'ordine in assetto anti-sommossa, con direzione piazza Dante. Alla testa del corteo i rappresentanti della comunità palestinese di Napoli. Tra le realtà presenti, Potere al Popolo, Je so pazz, Usb. Nel manifesto del corteo si parla di "iniziativa antifascista e antisionista, a fianco della resistenza palestinese, contro la guerra e la complicità dell'Italia".

Cgil e Anpi leggono Scurati e la Costituzione

Il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha letto il monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile nella cerimonia al Largo Berlinguer, vicino alla stazione della metro Toledo. L'iniziativa, dal titolo "Largo alla Costituzione", è stata promossa dalla Cgil con l'Anpi per la festa della liberazione.

In piazza Lucia Annunziata e Sandro Ruotolo

Tra i lettori degli articoli della Carta Costituzionale, il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, Lucia Annunziata, Sandro Ruotolo, Marco Sarracino, Anna Motta Paciolla, Enza Amato, Giuseppe Annunziata, Antonio Bassolino, Valeria Ciarambino, Ciro Raia.

Presenti molte associazioni, come Legambiente Campania, Libera Napoli, UDU Napoli, Comunità Palestinese, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Napoli, Articolo 21. Nel corso della lettura degli articoli, sono stati urlati slogan antifascisti e a difesa della Palestina.

Il sindaco Manfredi, in piazza Salvo d'Acquisto, ha commentato la giornata della Festa della Liberazione con le seguenti parole:

Oggi è un momento importante, è la giornata che ricorda i valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Costituzione: l'antifascismo, la difesa della libertà e del valore delle persone. Napoli è città che ha fatto la Resistenza ed è Medaglia d'oro per le Quattro Giornate e dunque non può non ricordare ed essere fortemente presente nel ricordo e nella testimonianza dei valori fondanti della nostra democrazia. Viviamo un momento difficile a livello mondiale con tante guerre, scontri e conflitti. Il principio della pace e della tolleranza fra i popoli è un altro principio costituzionale che noi dobbiamo difendere sempre rispettando il diritto all'autodeterminazione".