Rubato il computer dall’auto del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Era a Roma per un comizio Brutta trasferta romana per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: di ritorno dal comizio per il candidato del centrosinistra Gualtieri, ha notato il vetro dell’auto sfondato e che gli era stato rubato il computer portatile insieme ad alcuni zainetti lasciati nella vettura. L’ex ministro ha sporto denuncia prima di tornare in città.

A cura di Redazione Napoli

Brutta esperienza romana per il neoeletto sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: ieri, dopo aver preso parte al comizio del candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri, lo riporta l'edizione napoletana di Repubblica, l'ex ministro ha visto un finestrino dell'automobile sfondato. Non c'erano più alcuni oggetti. Una rapida ricognizione insieme ad alcuni dei suoi più fidati collaboratori ed ecco appurato il danno, non particolarmente ingente, per fortuna: dal veicolo sono stati rubati il computer portatile e degli zainetti. Prima di tornare a Napoli Gaetano Manfredi si è recato in Questura a Roma per sporgere denuncia.

Quella di ieri è stata una giornata di furti "vip": a Napoli invece la notizia del giorno è stata quella che ha riguardato l'allenatore del club azzurro Luciano Spalletti, cui è stata sottratta l'auto, una Fiat Panda, parcheggiata davanti da un prestigioso hotel di corso Vittorio Emanuele.