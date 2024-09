video suggerito

Rubato dall'auto il dispositivo salvavita per una bimba di 3 anni: "Restituitelo, è fondamentale" La denuncia del consigliere comunale di Portici, Riccardo Fernandes: "Quel dispositivo è necessario per la sua sopravvivenza. Non si può vendere"

A cura di Pierluigi Frattasi

A Portici rubato da un'auto il dispositivo salvavita per una bimba di 3 anni, diversamente abile. L'episodio risale al pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre 2024. A denunciarlo il consigliere comunale Riccardo Fernandes del comune vesuviano. "In via Diaz 97, tra le 16 e le 19 – racconta Fernandes – è stato rubato un macchinario SALVAVITA appartenente a una bimba disabile di 3 anni. Si tratta di una macchina necessaria per la vita ma del tutto inutilizzabile o vendibile a terzi, data la rarità della patologia (atrofia muscolare spinale di tipo 1). Inoltre essa contiene al suo interno tutti i paramenti impostati dai medici del Bambino Gesù e pur volendola riacquistare, sarà difficile da reperire".

L'appello: "Restituitelo, è necessario per la sua vita"

Quindi lancia l'appello: "Speriamo che chi l’ha presa lo abbia fatto per errore e nel caso ne fosse in possesso può consegnarla presso la Tabaccheria in piazza Gravina". La famiglia nelle prossime ore sporgerà denuncia. L'episodio sarebbe avvenuto mentre il nonno della piccola stava aiutando la bimba a scendere dall'auto. Il dispositivo era all'interno dell'abitacolo. Quando il nonno si è voltato, non l'ha trovato più, racconta Fernandes a Fanpage.it.

Si tratta, conclude, "di un macchinario necessario per la sopravvivenza della piccola, ovvero una macchina per la tosse. Viene usato quotidianamente dalla bimba. Non sappiamo cosa possano farsene i ladri, visto che non è vendibile ed è già configurato per i parametri della bambina". Probabilmente il dispositivo sarà gettato via. Da qui, l'invito a fare una buona azione, per aiutare la bambina: "Restituitelo, salvate quella bambina".