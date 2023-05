Rubato camion della spazzatura nel Casertano, ladri in fuga col mezzo pieno di rifiuti Rubato nella notte un camion della raccolta rifiuti a Casagiove, nel Casertano; indagini dei carabinieri, potrebbe venire usato per furti con “spaccata”.

A cura di Nico Falco

Immagine di archivio

Era appena tornato dal giro e non era ancora stato scaricato il compattatore che, nel corso della notte appena trascorsa, è stato rubato a Casagiove, nell'immediata provincia di Caserta: i ladri hanno fatto irruzione nella rimessa e lo hanno portato via, carico di rifiuti. Il colpo intorno alle 3 del mattino, le indagini sono affidate ai carabinieri, presso i quali nel primo pomeriggio è stata sporta denuncia.

Inutili i tentativi di rintracciare il camion tramite il segnale gps: i ladri già nel corso della fuga avrebbero scollegato il trasmettitore, rendendolo irrintracciabile; presumibilmente il mezzo potrebbe essere stato nascosto in qualche rimessa privata o in un terreno nel Casertano.

Non è la prima volta che un compattatore viene rubato: un episodio analogo avvenne nel maggio scorso, nell'Alto Casertano, il mezzo venne ritrovato qualche ora dopo razziato. Oltre che per i pezzi di ricambio, il veicolo potrebbe essere stato portato via anche per utilizzarlo in furti: la sua mole potrebbe essere sfruttata per colpi con la tecnica della "spaccata", ovvero lanciandolo in velocità come un ariete contro filiali bancarie e postali o negozi.