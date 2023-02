Rubato ai Quartieri Spagnoli il quadro del piede sinistro di Maradona Rubata ai Quartieri Spagnoli l’opera che ritraeva il piede sinistro di Maradona.

A cura di Redazione Napoli

Il quadro del piede sinistro di Diego Maradona esposto ai Quartieri Spagnoli davanti al murale del "pibe de oro" è stato rubato ieri notte. L'opera, non particolarmente grande, è un dipinto che fu donato da Stefano Ceci, storico amico del calciatore argentino e suo manager. Si tratta di una scansione tridimensionale del piede sinistro di "D10S" , mancino nel tiro. A dare notizia del furto, il Mattino di Napoli.

C'è anche un video che racconta le fasi della scansione al computer dell'arto poi stampato su tela. Una delle copie fu donata ai Quartieri Spagnoli e collocata in quella sorta di "sacrario" in via Via Emanuele de Deo dove, all'altezza del civico 60 vi è, su un palazzo di 6 piani, un dipinto gigante di Maradona con la maglia del Napoli, realizzato nel 1990 quando gli azzurri vinsero il secondo scudetto.