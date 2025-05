video suggerito

Rubati cellulari al Lido delle Monache: caos tra ragazzini, fermato e rilasciato 13enne Accuse e spintoni oggi nel Lido delle Monache, dove diversi giovanissimi sono stati derubati di cellulari e portafogli. È intervenuta la Polizia di Stato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

La spiaggia delle Monache a Posillipo

Telefoni cellulari e dei portafogli sono stati rubati tra i bagnanti che anche oggi, 10 maggio, affollavano il Lido delle Monache e il vicino lido Sirena, a Posillipo; sarebbero stati individuati dei giovanissimi, ma della refurtiva nessuna traccia. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento della Polizia di Stato. A quanto apprende Fanpage.it, gli agenti hanno fermato uno dei ragazzi, di circa 13 anni, indicato dagli altri come appartenente al gruppetto, ma lo hanno rilasciato perché non in possesso dei telefoni; alcuni dei cellulari rubati sarebbero stati poi localizzati tramite applicazione e gps nei pressi della stazione centrale di Napoli.

A rendere noto l'episodio è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che questo mattina era andato nella spiaggia libera di Posillipo col consigliere della Municipalità I di Europa Verde Lorenzo Pascucci e con alcuni giovani volenterosi per ripulire l'area dai rifiuti abbandonati dai bagnanti. Secondo il parlamentare sarebbero stati rubati sette smartphone e due portafogli. Scrive Borrelli sui social:

Questa mattina abbiamo vissuto una calma solo apparente sono bastate bastate poche ore per far scoppiare nuovamente il caos. Queste sono le conseguenze di una spiaggia sovraffollata e non presidiata. ‘ennesima dimostrazione della necessità di trovare in fretta soluzioni concrete che garantiscano l'accesso ai diritti ma anche la pubblica sicurezza. Le persone che vogliono godersi una giornata di mare nella propria città non possono rischiare di ritrovarsi derubate o coinvolte in una rissa. Da tempo chiediamo l'istituzione di una polizia turistica, con servizi di controllo dedicati. Ma non basta, è necessario individuare e rendere disponibili nuovi spazi balneabili.