Rubate offerte e calici dalla chiesa, il parroco: “Desolati, resteremo chiusi”

Immagine di repertorio

Offerte votive e calici rubati dalla chiesa di San Giovanni Battista, a Vietri. Lo denuncia la stessa comunità parrocchiale del comune della Costiera Amalfitano, spiegando che sono state portate via "piccole somme sottratte dalle candele votive ma sopratutto due calici utilizzati per le celebrazioni festive di notevole valore". Calici che in particolare, fa sapere la chiesa, "esprimono inoltre quel legame che i fedeli nei secoli hanno espresso donando alla chiesa beni preziosi con sentimenti di lode e ringraziamento; sono piccole opere d'arte che costituiscono i beni materiali della comunità".

Il furto è stato denunciato alle forze dell'ordine competenti. La comunità parrocchiale chiede inoltre ai fedeli di fornire informazioni utili e collaborare con le autorità, ma anche che si valutano "misure per rafforzare la sicurezza del luogo sacro. Contestualmente, quando non potrà essere garantita la presenza fisica di persone che potranno vigilare, con rammarico, la chiesa resterà chiusa".

Nelle scorse ore, una volta diffusasi la notizia del furto, il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha espresso "a nome suo personale e dell’intera amministrazione civica tutto il proprio dispiacere ed un forte senso di vicinanza nei confronti dell’intera comunità parrocchiale", condannando il gesto "che offende profondamente tutti i vietresi". Il sindaco ha poi dichiarato che "siamo ormai davanti ad atti indegni che non rispettano minimamente i luoghi e dei simboli sacri. Sono vicino al parroco, al consiglio pastorale ed a tutti i fedeli che in questo momento si sentono feriti nell’animo. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine", ha concluso, "perché i responsabili siano individuati e perseguiti secondo legge". Gli fa eco Giuseppe Giannella, consigliere comunale con delega alla polizia municipale, che ha aggiunto: "Siamo di fronte ad un altro grave fatto dopo quello avvenuto nello spazio antistante la chiesa di San Antonio a Marina. Stavolta c’è anche un furto che colpisce un’intera comunità, soprattutto nell’animo, ed a cui va il mio pensiero. Auspico che coloro che si sono macchiati di questo gesto siano presto assicurati alla giustizia".