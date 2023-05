Rubate le macchinette per i biglietti della Cumana nella stazione di Quarto: è la seconda volta Rubate le apparecchiature per i biglietti elettronici Tap&Go dalla stazione della Cumana di Quarto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quel che resta della macchinetta Tap&Go per i biglietti elettronici nella stazione della Cumana di Quarto. Foto / Fanpage.it

Rubate le macchinette per i biglietti elettronici dalla stazione della Cumana di Quarto: la scoperta è stata fatta da alcuni utenti che, questa mattina, sono arrivati sul posto ed hanno trovato al posto degli apparecchi Tap&Go semplicemente i cavi sospesi provenienti dal muro. Ed è già la seconda volta che accade: quasi un mistero il perché di questi furti, a parte il "semplice" vandalismo. All'interno infatti non ci sono neppure soldi.

Quel che resta della macchinetta Tap&Go per i biglietti elettronici nella stazione della Cumana di Quarto. Foto / Fanpage.it

Si tratta del sistema Tap&Go, che si basa sulle carte elettroniche per pagare i biglietti: basta passarli appunto sul sensore delle macchinette, che registrano il biglietto acquistandolo e associandolo alla carta stessa. Il tutto con meno spreco di carta e meno tempo per gli stessi utenti delle linee di trasporto partenopee. "Assurdo", ha spiegato uno degli utenti della Cumana a Fanpage.it, "non solo perché si tratta di apparecchiature comode, ma perché questo crea non pochi problemi dovendo fare anche code per i biglietti o procurarli altrove". Ed è già la seconda volta che questo accade, sempre nella stazione di Quarto della linea della Cumana gestita dall'Ente Autonomo Volturno. Si spera che i responsabili possano essere identificati dalle telecamere di videosorveglianza: ma la sensazione è che chi abbia colpito lo abbia fatto quasi con la consapevolezza di non correre rischi eccessivi.