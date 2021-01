Un commando di due persone ha fatto irruzione all'ingresso dell'ospedale Pellegrini di Napoli, nel cuore della Pignasecca, per rubare due pistole ai vigilantes che erano di turno. Stando a quanto ricostruito finora, la vicenda è accaduta attorno alle 22 di ieri sera, quando i vigilantes si trovavano nel consueto gabbiotto all'interno del presidio ospedaliero.

Due le persone che a bordo di uno scooter e a volto coperto hanno raggiunto i due vigilantes e li hanno aggredito, per poi intimargli di consegnare loro le pistole, puntando loro addosso un'arma da fuoco. Prese le pistole, i due sono fuggiti a bordo dello scooter, sparendo nei vicoli ristretti dei vicini Quartieri Spagnoli. Le guardie giurate sono quindi state assistite al pronto soccorso, e la Polizia di Stato è intervenuta subito dopo per avviare le indagini. Il raid è durato pochissimi secondi: chiara la volontà dei due di colpire esclusivamente i vigilantes della sorveglianza privata per rubare loro le armi.

Vigilantes privati che spesso vengono purtroppo presi di mira proprio per rubare loro le pistole d'ordinanza: lo scorso ottobre, un caso analogo avvenne all'Ospedale del Mare di Napoli, quando una guardia giurata di 53 anni venne picchiata e derubata della pistola assieme alle chiavi dell'automobile. Ma il caso più violento avvenne il 3 marzo del 2018, nella metropolitana di Piscinola: Francesco Della Corte, 51 anni, venne ucciso a sprangate da tre minori che volevano rubargli la pistola. In quel caso, una telecamera di sicurezza ripresero anche parte dell'aggressione e "immortalò" i tre minori mentre fuggivano dopo il "colpo".