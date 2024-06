video suggerito

Rubata la cassaforte con tremila euro all'interno: furto nella stazione Circum di Torre del Greco Nella notte, ignoti sono entrati nella stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco, nel Napoletano, portando via la cassaforte con tremila euro all'interno.

A cura di Valerio Papadia

Furto, nella notte appena trascorsa, nella stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, ignoti hanno fatto irruzione nella stazione ferroviaria e hanno portato via la cassaforte, al cui interno c'erano circa tremila euro, secondo una prima stima. L'azione criminale messa in campo dai malviventi questa notte ha creato anche danni alla biglietteria della stazione, dove era alloggiata la cassaforte, asportata appunto dai ladri.

"Continuare così è veramente difficile. Ci rendiamo conto che non bastano gli investimenti messi in atto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza e per le ronde con le guardie giurate ma ci vorrebbe l’esercito a protezione delle stazioni e dei treni" ha dichiarato Umberto de Gregorio, presidente dell'Eav, la società del trasporto pubblico che gestisce, tra le altre, la linea Circumvesuviana.

Non c'è pace, dunque, per le stazioni dell'Eav, dal momento che, nel weekend scorso, la stazione del Rione Traiano, che fa parte della linea Circumflegrea, è stata vandalizzata ben due volte a distanza di poche ore l'una dell'altra. Nella fattispecie, i vandali hanno spaccato i vetri della porta d'accesso, nonché danneggiato le macchinette utilizzate per obliterare i titoli di viaggio.