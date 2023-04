Rubata bandiera del Napoli al balcone: “Restituitela, è di un bimbo che ha perso la madre” Una bandiera del Napoli esposta ad un balcone è stata rubata in piena notte a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano. L’appello del deputato Borrelli: “Restituitela, è di un bimbo di 8 anni che ha perso la madre 35enne”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una bandiera del Napoli rubata da un balcone: un gesto che però, oltre al danno del furto in quanto tale, ha anche portato ad un appello per la restituzione. La bandiera, infatti, apparteneva ad un bimbo di 8 anni che ha di recente perso la giovane madre. A lanciare l'appello è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha condiviso anche le immagini delle telecamere di sicurezza esterne dell'abitazione, che hanno immortalato i momenti in cui la bandiera veniva rubata.

La vicenda è accaduta in piena notte a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli, attorno alle 3.44 del mattino: dalle immagini si vede una persona arrivare, afferrare la bandiera esposta al balcone e tirarla, per poi prenderla e allontanarsi. Le immagini sono state inviate poi al deputato Borrelli, che le ha pubblicate in Rete sui propri profili social, definendola "la vigliaccata di Pasqua" e spiegando che la bandiera era stata regalata dal padre al figlio di 8 anni "per portare un sorriso in casa e un po’ di spensieratezza, dopo il decesso della mamma 35enne del piccolo".

"Farabutti senza scrupoli, solo così posso chiamare l’autore o gli autori di questo furto", ha aggiunto ancora Borrelli, "Persone senza cuore che non si fermano davanti a nulla. Quella bandiera rappresentava un momento di gioia in un periodo difficile per un bambino di soli 8 anni, adesso anche questa piccola felicità è stata strappata via. Quel trofeo rubato", ha spiegato, "dovrebbe far vergognare i ladri e non farli gioire quando il Napoli vincerà lo scudetto. Un gesto vile, stiamo assistendo ad una deriva di degrado e inciviltà senza freni che attraversa Napoli e tutta la sua provincia. Spero solo che questi delinquenti si ravvedano e restituiscano la bandiera rubata".