Rubano un carrello e lo trascinano in scooter per le strade sfiorando le automobili Due giovani a bordo di uno scooter rubano un carrello e poi scappano per le strade, sfiorando anche le automobili di passaggio a Quarto, in provincia di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un gesto folle quello di alcuni giovani di Quarto Flegreo, in provincia di Napoli: a bordo di uno scooter, si sono infatti messi a fare zig-zag tra le automobili nelle vie della città trascinando con loro un carrello della spesa rubato da un supermercato, rischiando anche di causare incidenti e sfiorando le vetture di passaggio. Il tutto ripreso da un amico dei due, che a sua volta ha seguito il tutto registrando un video con un cellulare a bordo di un'altra motocicletta, guidata da un quarto giovane: non si sa se dietro a questo improvvisato "corteo" di motorini vi fossero altre persone a seguire questa "impresa" dei quattro.

Il video è stato poi caricato su Tik Tok, una piattaforma che suo malgrado sempre più spesso si ritrova ad ospitare "bravate" di questo tipo da parte di giovani che per qualche like e condivisione in più non esitano a trovare modi sempre più complessi (e pericolosi) per far parlare di loro. Video che poi è stato pubblicato sulla propria pagina social anche dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, da sempre molto attivo a scovare video in Rete di questo tipo, condannando questo tipo di immagini. Borrelli neppure questa volta infatti si è risparmiato nelle critiche contro questi giovani, seguito come sempre da tantissimi cittadini perbene che hanno puntato il dito contro la pericolosità di questi fenomeni da social. "Certi ragazzi sono davvero stupidi ed irresponsabili e se ne vantano pure", ha detto Borrelli. "Queste persone fanno vergognare Napoli e i Napoletani perbene", scrivono invece nei commenti alcuni dei follower del consigliere regionale.