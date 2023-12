Rubano profumi in un centro commerciale a Caserta: arrestate due giovani di 18 e 20 anni Due ragazze di 18 e 20 anni sono state arrestate mentre rubavano profumi e cosmetici per 200 euro circa in un centro commerciale casertano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno provato a rubare profumi e vari prodotti di estetica per circa 200 euro da un negozio all'interno di un centro commerciale casertano: ma sono state beccate dalle forze dell'ordine e arrestate per tentato furto. Si tratta di due donne di 18 e 20 anni, entrambe di origine rumena. Per entrambe scatterà anche il divieto di ritorno nella città di Caserta, oltre a finire davanti all'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida dell'arresto.

Tutto è iniziato nella mattina della Vigilia di Natale, quando le due ragazze sono entrate all'interno del negozio di profumi e cosmetici di un centro commerciale del Casertano, iniziando a nascondere nel proprio zainetto vari prodotti, dal valore di circa 200 euro, per poi uscire senza pagare. Fermate dalla vigilanza, le due sono state anche riconosciute perché si erano rese protagoniste di un furto analogo già la scorsa estate, ancora nello stesso negozio. A quel punto sono arrivati i poliziotti della squadra volante della Questura di Caserta, che hanno tratto in arresto le due donne per tentato furto.

Dagli accertamenti, sono emersi oltre a diversi precedenti specifici anche diversi "divieti di ritorno" in un numerose città in tutta Italia, proprio per tentati furti simili. Alla fine per loro sono scattate le manette ed hanno trascorso così la Vigilia di Natale nelle camere di sicurezza della Questura casertana. Per loro, oltre al procedimento giudiziario, arriverà anche l'ennesimo "foglio di via" dalla città di Caserta, che si aggiunge a quelli già ottenuti in diverse altre città d'Italia dove avevano già precedentemente colpito.