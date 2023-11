Rubano le offerte nella chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento: le ladre riprese dalle telecamere Due ladre sono state sorprese a scassinare le cassette delle offerte nella chiesa monumentale di San Ferdinando, nel cuore di Napoli: il video è stato pubblicato online.

A cura di Valerio Papadia

In pochi secondi una donna scassina la cassetta delle offerte, mentre l'altra si guarda intorno circospetta, fungendo da classico "palo". Questo il furto perpetrato nella chiesa di San Ferdinando, in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne al luogo di culto: il video del furto è stato poi pubblicato e rilanciato sui sociale affinché si riesca a risalire alle malviventi e restituire il maltolto alla chiesa.

A rilanciare le immagini, sui social, anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Rubare in chiesa, portare via le offerte destinate ai bisognosi, è qualcosa su cui è meglio non aggiungere nessuno aggettivo perché si correrebbe il rischio di trascendere. Si tratta comune di un’azione vergognosa e ignobile" ha dichiarato il deputato. "Ci auguriamo che le due ladre vengano presto individuate o, meglio ancora, che si pentano del loro squallido gesto, si costituiscano e restituiscano il maltolto. Chi deruba le cassette delle offerte in chiesa, che sono destinate ai veri bisognosi, è inqualificabile e rappresenta una delle vette di disumanità e deriva sociale che stiamo vivendo in questo periodo" conclude Borrelli.

Al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra ha affidato poi le sue parole anche padre Lino, parroco della chiesa di San Ferdinando: "Se mi avessero chiesto aiuto – spiega Padre Lino – glielo avrei dato ma probabilmente cercavano solo soldi. Purtroppo non è la prima volta che succede" ha detto il prelato.