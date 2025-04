video suggerito

Rubano la collana d'oro a un ragazzino, poi cercano di rivenderla alla famiglia: due arresti a Caserta Uno dei due era già sottoposto ai domiciliari. Dopo l'arresto, per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati a Caserta dalla Polizia di Stato con l'accusa di truffa e tentata estorsione. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Caserta, hanno permesso di accertare che il 20enne – già gravato da diversi precedenti penali – era riuscito a sottrarre a un minorenne una collana d'oro del valore di circa duemila euro; con la scusa di verificare la qualità dell'oggetto prezioso, il 20enne ne era entrato in possesso e non l'aveva più restituito al legittimo proprietario.

Successivamente, il 25enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, aveva contattato il fratello del minorenne, chiedendo la somma di 1.500 euro per la restituzione della collana: un classico "cavallo di ritorno" quello tentato dai due giovani, al quale però le vittime non hanno ceduto, denunciando l'accaduto alla Polizia di Stato.

Dopo la denuncia, gli agenti della Squadra Mobile hanno identificato i due giovani e li hanno fermati nei pressi dell'abitazione in cui il 25nne stava scontando i domiciliari e dove le vittime erano state indirizzate per consegnare il denaro. Pertanto, il 20enne e il 25enne sono stati arrestati per truffa e tentata estorsione e portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.