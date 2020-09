Rubano 8 bici da corsa nel Velodromo di Marcianise e poi provano a rivenderle: ma sono stati scoperti dai carabinieri e denunciati a piede libero per ricettazione. La vicenda è accaduta nelle corse ore, dopo che dal velodromo di Marcianise erano sparite nella notte dall'interno della struttura: si tratta di otto biciclette da pista dal valore di circa 20mila euro, appena consegnate dalla Federazione Ciclistica Italiana al Comitato Campano di Ciclismo.

Un furto avvenuto di notte e che aveva portato subito ad aprire le indagini: trattandosi infatti di biciclette da corsa particolari, la loro vendita immediata avrebbe consentito di far perdere le proprie tracce oltre a generare subito introiti consistenti ai ladri. I carabinieri di Marcianise, ricevuta la denuncia per furto, hanno così avviato le indagini, incrociando sia i dati di soggetti già noti alle forze dell'ordine per reati di questo tipo, sia il monitoraggio dei social network, dove sempre più spesso vengono venduti oggetti di "dubbia" provenienza spesso a prezzi contenuti e da soggetti fittizi. Incrociando così i dati emersi dalle indagini, i carabinieri le hanno "identificate": e dalle immagini, sono riusciti a risalire a dove si trovassero fisicamente in attesa di essere vendute. E così poco dopo sono arrivati sul posto, recuperandole tutte e otto e riconsegnandole al Velodromo. Fermate tre persone: sono un italiano, un tedesco ed un bosniaco, denunciati in stato di libertà con l'accusa di ricettazione, e rischiano ora di finire in carcere in caso di accusa comprovata. Non è stata ancora formalizzata, invece, l'accusa di furto: proseguono le indagini per capire se gli autori siano le stesse persone impegnate nella vendita.