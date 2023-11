Ruba un’auto a Chiaia, fugge inseguito dai poliziotti e si schianta: 18enne arrestato a Scampia Un 18enne napoletano è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per guida senza patente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ruba un'auto in zona Chiaia, salotto buono di Napoli, poi fugge via, ma incappa in un controllo della Polizia di Stato che individuata l'auto rubata, che era stata segnalata, intima subito l'alt al conducente. Lui non si ferma. Ne nasce un lungo inseguimento dove il ladro cerca di seminare la volante, con manovre spericolate nel traffico, schiantandosi ad un certo punto anche contro un'auto in sosta. I poliziotti però non mollano e lo tallonano, fino a quando il ladro non è costretto a fermarsi per tentare la fuga a piedi, ma viene bloccato in via Maiella, a Scampia. Nei guai un 18enne napoletano: è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.

Il furto nel quartiere di Chiaia

L'episodio è avvenuto lo scorso pomeriggio. Una persona ha contattato il 113 per denunciare di aver subito il furto della sua auto, nel quartiere Chiaia; la sala Operativa ha pertanto predisposto un servizio mirato alla ricerca del veicolo. Le indagini, ad un certo punto, hanno registrato una svolta, quando gli operatori del Commissariato Scampia, nel transitare in via Ciccotti, hanno notato l’auto segnalata con due persone a bordo e il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

L'arresto a Scampia, dopo un inseguimento

Ne è nato, come detto, un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale impattando anche contro un’auto in sosta fino a quando, giunto in via della Maiella, ha abbandonato l’auto nel tentativo di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato, mentre il passeggero è riuscito a scappare.