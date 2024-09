video suggerito

Ruba un borsello con la tecnica della gomma bucata, ma viene ripreso dalla dashcam a bordo Un furto ripreso dalla dashcam di un’automobile ha permesso ai carabinieri di Mondragone di identificare subito il responsabile e denunciarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha rubato un borsello con mille euro all'interno con la tecnico della ruota bucata, ma non ha fatto i conti con una dashcam che lo ha ripreso in ogni momento, permettendo così ai carabinieri di identificarlo rapidamente. Rintracciato e portato in caserma dai carabinieri, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà e dovrà ora rispondere di furto aggravato.

La vicenda è accaduta a Mondragone, nel Casertano. Il malvivente aveva "notato" la vittima, seguendola dopo aver visto che aveva riposto al suo interno mille euro in contanti, e così ha messo in scena il più classico dei copioni: appena ne ha avuto l'opportunità, ha bucato la ruota anteriore destra dell'automobile, costringendo l'uomo a scendere. Mentre quest'ultima cercava di capire come risolvere la situazione, lui si è infilato in auto e rapidamente ha fatto sparire il marsupio dal sedile posteriore, per poi allontanarsi verso un'altra vettura, lasciata in moto poco distante, per poi far perdere le proprie tracce.

Ma la vittima, una volta notata l'assenza del borsello, ha controllato sulla propria dashcam di bordo: si tratta di una telecamera che, sempre più spesso, gli automobilisti piazzano nelle proprie automobili per "osservare" quanto avviene a bordo o all'esterno, soprattutto quando non sono presenti nella vettura a loro volta. E così, visionando le immagini, ha scoperto il furto ed è andato dai carabinieri di Mondragone che hanno acquisito subito le riprese. Non c'è voluto molto, a quel punto, per identificare l'uomo, un 53enne napoletano già noto per reati contro il patrimonio, e lo hanno così rintracciato ed accompagnato in caserma, dove è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai militari dell'Arma di Mondragone.