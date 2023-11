Ruba sigarette, accendini e Gratta e Vinci per 20mila euro in un bar: 24enne denunciato ad Avellino Dopo il colpo, l’uomo è stato rintracciato dalla Polizia di Stato: la refurtiva è stata ritrovata in alcuni sacchi utilizzati per l’immondizia.

A cura di Valerio Papadia

Ha messo a segno un grosso furto in un bar tabacchi di una stazione di servizio di Avellino e pensava di averla fatta franca: il ladro, un 24enne già noto alle forze dell'ordine, è stato però rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino e denunciato in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, per furto aggravato. La scoperta è avvenuta nel corso di una serie di controlli del territorio disposti dalla Prefettura di Avellino.

Subito dopo il furto sono scattate le indagini della Polizia di Stato: gli agenti hanno rintracciato il 24enne non molto distante dalla sua abitazione, nella città irpina. Dopo una serie di controlli – il giovane manifestava un atteggiamento irrequieto e sospetto – i poliziotti hanno rinvenuto numerosi sacchi dell'immondizia che contenevano la refurtiva rubata, del valore di circa 20mila euro: sigarette, accendini, ma soprattutto diversi pacchi di Gratta e Vinci ancora sigillati. Dopo le formalità di rito, come detto, i poliziotti hanno provveduto a denunciare il 24enne alla competente Autorità Giudiziaria.