Ruba prodotti in una parafarmacia del Vomero e scappa: ripreso dalle telecamere Un uomo è entrato in una parafarmacia del Vomero, mettendo prodotti nella borsa prima di scappare: immortalato dalle telecamere. Il video pubblicato in Rete.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha rubato alcuni prodotti all'interno di una parafarmacia del Vomero, poi è scappato come se nulla fosse. Peccato però che a immortalarlo durante il furto ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza che si trovano all'interno. Il proprietario, vittima di altri furti in passato, ha pubblicato le immagini sui social, denunciando il tutto al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Il locale preso di mira è la Parafarmacia Nazzaro, in via Santo Stefano al Vomero, non lontano da via Cilea.

Il video del furto

Dalle immagine, si vede l'uomo entrare mentre una signora è in coda. Come se nulla fosse, l'uomo afferra alcuni prodotti dai vicini scaffali infilandoseli nella borsa. La donna, totalmente ignara, dopo un po' va via. A quel punto il giovane, dopo aver atteso di non essere visto, ha afferrato altri prodotti mettendoli nella borsa, per poi andare via. Il titolare della parafarmacia, il dottor Carmine Nazzaro, ha spiegato di aver già subito "due rapine, un furto con scasso e due furti con destrezza", il tutto nel giro di due anni. "Fare impresa in questa città diventa ogni giorno più difficile e tanta gente perbene è ormai esasperata da questa ondata di criminalità che sta devastando il nostro territorio".

Borrelli: "Servono pene più severe"

"Servono più uomini delle forze dell’ordine sul territorio, maggiori controlli e soprattutto pene più severe": così ha commentato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, "è questa la ricetta base per riportare sicurezza, tranquillità e legalità. Il numero di furti e rapine commessi nel nostro territorio è impressionante eppure davvero poco si sta facendo per arginare questo fenomeno che sta mettendo in ginocchio cittadini, imprenditori e negozianti. Manca un piano sicurezza efficace, cosa si sta aspettando ancora?".