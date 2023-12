Ruba nel taxi fermo alla Ferrovia, finestrino spaccato per prendere le sigarette La Polizia ha arrestato un 33enne. Si era introdotto nel taxi. Addosso aveva due pacchetti di sigarette. Poco distante rinvenuti occhiali da sole, fatture del taxi ed un triangolo di emergenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Raid nel taxi in sosta nella zona della Stazione Centrale di piazza Garibaldi a Napoli. Spacca il finestrino e si intrufola nell'abitacolo per rubare. Ma viene beccato dagli agenti della Polizia di Stato. Addosso gli trovano due pacchetti di sigarette. Fatture, occhiali da sole e perfino il triangolo d'emergenza sono gettati fuori dall'automobile. Nei guai un uomo di 33 anni, originario del Marocco, con precedenti di polizia. Il 33enne è stato tratto in arresto per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Il raid in via Casanova

L'episodio è accaduto la scorsa notte, durante la settimana delle feste di Natale 2023. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Casanova, nella zona del Vasto, per la segnalazione di furto su un taxi. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato l’auto in questione con un vetro infranto e con un soggetto al suo interno che stava rovistando tra gli oggetti presenti.

Il ladro stava rubando nel taxi

A quel punto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il 33enne trovandolo in possesso di due pacchetti di sigarette. Inoltre, poco distante, sono stati rinvenuti un paio di occhiali da sole, diverse fatture del taxi ed un triangolo di emergenza. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. La zona del Vasto è da tempo sotto stretta osservazione delle forze dell'ordine, a causa dei ripetuti tentativi di rapina, ma anche di aggressioni con accoltellamenti che si verificano purtroppo molto spesso.