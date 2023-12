Ruba nel negozio cinese e dà un pugno in faccia alla commessa, ma il proprietario lo blocca Tentativo di furto a Giugliano in Campania. Il ladro 24enne, originario del Napoletano, ruba un borsello nel negozio, ma viene scoperto. Denunciato dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ruba nel negozio cinese, ma viene scoperto e sferra un pugno in faccia alla commessa, ma interviene il proprietario che riesce a bloccarlo prima che fugga e ad aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. L'episodio è accaduto ieri sera in via Aviere Mario Pirozzi, a Giugliano in Campania, popoloso comune nell'area nord di Napoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia. Nei guai un 24enne originario di Giugliano, che è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto e lesioni personali.

Sferra un pugno alla commessa per fuggire, bloccato dal proprietario

Secondo le prime ricostruzioni, il 24enne sarebbe entrato nel negozio di articoli cinesi e avrebbe rubato un borsello, ma sarebbe stato scoperto dal personale. Vistosi spacciato avrebbe tentato di darsi alla fuga, sferrando violentemente un pugno in faccia alla commessa del negozio. Quest'ultima è rimasta lievemente ferita. Soccorsa dal personale medico sanitario, le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 7 giorni di prognosi.

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri

A quel punto, però, è intervenuto inaspettatamente il titolare del negozio. Quest'ultimo interviene coraggiosamente e riesce a bloccare straordinariamente il ladro e a trattenerlo fino all'arrivo dei carabinieri. Nel frattempo, infatti, il personale aveva già chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri della locale compagnia si sono fiondati sul posto e hanno identificato il presunto ladro, per il quale poi è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto e lesioni personali. Il borsello è stato quindi riconsegnato ai legittimi proprietari.