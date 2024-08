Ruba le offerte dei fedeli in chiesa a Lacco Ameno, ma viene ripreso dalle telecamere Un uomo ha forzato un portacandele votivo all’interno della Basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, ma è stato ripreso dalle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha rubato i soldi delle offerte all'interno della Basilica di Santa Restituta, a Lacco Ameno: ma non si è accorto che una telecamera di videosorveglianza fosse puntata proprio in direzione del banchetto delle offerte, e che dunque fosse stato ripreso in ogni fase del colpo. Sull'isola di Ischia, ora, è caccia al responsabile: le forze dell'ordine, visionando il filmato integrale, potrebbero giungere ad una identificazione in tempo molto brevi. Un gesto subito condannato dalla comunità isolana, particolarmente devota alla Santa venuta dalla Tunisia, che viene ricordata con undici giorni di solenni festeggiamenti tra l'8 ed il 18 maggio, con la sua ricorrenza che cade il 17 maggio attraendo un grande folla di turisti e di devoti anche dal continente, soprattutto in occasione della duplice processione prima in mare e poi sulla terraferma.

Dalle immagini riprese delle videocamere di sicurezza all'interno, si vede l'uomo entrare ed avvicinarsi ad un portacandele votivo all'interno della Basilica di Santa Restituta, compatrona dell'Isola Verde, e aiutandosi con un utensile sottrae il denaro dei fedeli al suo interno. Un episodio che ricorda quello, più eclatante, del 2018 quando un uomo, proprio a ridosso dei festeggiamenti della Santa, rubò dalla Sacra Immagine alcuni dei suoi gioielli, tentando anche di rivenderli in una gioielleria di Forio d'Ischia, venendo così fermato dai carabinieri. Anche in questo caso l'autore potrebbe essere identificato in poco tempo, viste le immagini delle telecamere di videosorveglianze puntate proprio sul portacandele votivo dove è avvenuto il fatto.