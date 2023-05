Ruba il quadro di Gesù Misericordioso da una chiesa di Salerno: ripreso dalle telecamere Ha rubato il quadro del “Gesù Misericordioso” dalla Parrocchia “Maria SS. del Rosario di Pompei” di Salerno, nel quartiere Mariconda: ripreso dalle telecamere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha rubato il quadro di "Gesù Misericordioso", dalla Parrocchia "Maria SS. del Rosario di Pompei" di Salerno, nel quartiere di Mariconda, ma è stato immortalato dalle telecamere e rintracciato. Il quadro è stato restituito alla parrocchia di don Angelo Barra per la gioia dei fedeli che, alla vista delle immagini diffuse sui social, si erano allarmati per il furto sacrilego compiuto nella chiesa. Non è chiara l'intenzione di chi aveva sottratto il quadro: non è escluso che volesse "semplicemente" tenerlo per sé stesso. I carabinieri di Salerno proseguono le indagini.

Dalle telecamere interne della chiesa, si vede l'uomo entrare, staccare il quadro e uscire come se niente fosse: l'impianto esterno, invece, lo riprende mentre carica il quadro in automobile prima di andarsene. Immagini che hanno fatto il giro della Rete e creato molto allarmismo tra i fedeli: in tanti avevano ripubblicato le immagini chiedendo di aiutare ad identificare l'uomo. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 17 maggio: stamane, i carabinieri lo hanno rintracciato dopo aver acquisito le indagini ed identificato l'uomo, nonostante avesse compiuto il furto con il volto coperto da una mascherina.