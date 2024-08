video suggerito

Ruba il cellulare della moglie e pubblica sui social le sue foto intime I carabinieri hanno arrestato un 36enne di Casal di Principe (Caserta): ha pubblicato sui social le foto intime della moglie che lo aveva denunciato per violenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha approfittato di un momento di distrazione della moglie, le ha rubato il cellulare e, tramite i social, ha cominciato a inviare foto e video che la mostravano in atteggiamenti intimi e nuda. E ora, oltre a difendersi dall'accusa di maltrattamenti che già pendeva sul suo capo, dovrà rispondere anche di violenza privata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: in carcere è finito un 36enne di Casal di Principe, in provincia di Caserta, arrestato dai carabinieri a seguito della denuncia sporta dalla donna.

Qualche giorno fa la moglie si era accorta che il suo smartphone era sparito e che delle foto e dei video intimi che aveva sulla memoria erano stati inviati tramite i social a sua insaputa. Unica possibilità, che fosse stato il marito, e che lo avesse fatto dopo averle preso il telefono. La donna, sconvolta, è andata quindi dai carabinieri, dove è stata tranquillizzata e messa a suo agio e ha potuto raccontare tutto. Quando i militari le hanno chiesto se avesse idea del motivo di quel comportamento, ha risposto di ritenere che si fosse trattato di una ritorsione, di una vendetta: qualche giorno prima lei lo aveva denunciato per vessazioni e per violenze.

Il 36enne è stato rintracciato ieri sera, 6 agosto, presso l'abitazione di un parente. Alla vista dei carabinieri ha subito ceduto e ha consegnato sia il suo telefono sia quello della moglie, nella memoria di quest'ultimo c'era ancora il contenuto hot divulgato. L'uomo è stato accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.