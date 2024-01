Ruba i fanali di sei automobili parcheggiate in strada, arrestato un 40enne di Mondragone Sorpreso a smontare i fanali delle automobili: ne aveva già rubati 11 da 6 automobili. Arrestato un 40enne di Mondragone a Recale, nel Casertano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era talmente "preso" dallo smontare i fanali di un'automobile da non accorgersi dei carabinieri che erano arrivati dopo una segnalazione: un 40enne di Mondragone è stato arrestato così dai carabinieri e dovrà rispondere ora di furto aggravato e contraffazione. I pezzi rubati, undici in tutto, saranno restituiti ai legittimi proprietari. Ad accorgersi di quanto avveniva alla propria automobile, è stato un uomo che ha subito avvisato i carabinieri di quanto stava vedendo.

Un estraneo, infatti, era entrato nel cortile della propria abitazione a Recale, in provincia di Caserta, e stava armeggiando nei pressi del fanale. Dalla descrizione, i militari dell'Arma lo hanno trovato in strada poco lontano, dopo che si era allontanato a bordo di una Renault Clio grigia e si era messo a smontare i fanali di una Lancia Ypsilon. Talmente impegnato nell'operazione che l'uomo non si è neppure accorto che i carabinieri fossero arrivati sul posto. Bloccato dai militari dell'Arma, l'uomo è stato arrestato: la sua automobile aveva la targa "modificata" con del nastro adesivo, mentre all'interno sono stati ritrovati undici fanali smontati da almeno sei automobili, assieme agli attrezzi da scasso. Portato ai domiciliari, l'uomo dovrà rispondere ora di furto aggravato e contraffazione: si tratta di un 40enne di Mondragone.