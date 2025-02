video suggerito

Ruba giubbino da 1.400 euro nel negozio di via Toledo e aizza il cane contro il commerciante Giubbotto griffato nelle mani di un ladro. Che non esita a minacciare il commerciante che lo insegue, aizzandogli contro un cane. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto archivio

Un furto fulmineo, un pastore tedesco usato, suo malgrado, come deterrente e un giubbino da 1.400 euro sottratto in pochi secondi. Via Toledo, cuore pulsante di Napoli, strada dello struscio attraversata da migliaia di persone al giorno. Lì, i carabinieri della stazione di Chiaia hanno arrestato un giovane di 22 anni, di origini tunisine e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria (si definisce così così quando violenza o minaccia vengono poste in essere dopo la sottrazione del bene).

Questi i fatti: il ragazzo è entrato in un noto negozio di abbigliamento al civico 235, "Rocco e Lello" stringendo il guinzaglio di un cane di grossa taglia, visibilmente agitato. Senza esitare, ha afferrato un giubbotto griffato ed è fuggito. Il titolare dell’attività, accortosi del furto, ha inseguito il giovane, riuscendo a raggiungerlo poco dopo. A quel punto, il 22enne ha aizzato l’animale contro l’imprenditore, costringendolo a fermarsi e a indietreggiare.

Il ladro ha proseguito la fuga in direzione del teatro San Carlo, ma il negoziante, senza perderlo di vista, ha intercettato una pattuglia dei carabinieri in piazza Trieste e Trento, segnalando loro l’accaduto. I militari non ci hanno messo molto a rintracciarlo. Il 22enne aveva ancora con sé il cane, irrequieto, e la busta. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato il capo d'abbigliamento rubato insieme ad altri due vestiti, presumibilmente sottratti in altri negozi. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria, mentre il pastore tedesco è stato affidato ai veterinari del presidio ospedaliero dell’Asl Napoli 1 per le verifiche del caso.