Ruba due telefoni al lido Mappatella, giovane massacrato: lesioni gravi a testa e volto La Polizia Locale è intervenuta nella spiaggia libera della rotonda Diaz per una rissa dopo il furto di due telefoni; la vittima, accompagnata in ospedale, è stata denunciata.

A cura di Nico Falco

Il lido Mappatella, a Napoli

Un giovane tunisino è finito in ospedale con gravi lesioni a cranio e volto, pestato durante una rissa scoppiata al lido Mappatella, la spiaggia libera antistante la rotonda Diaz, nel centro di Napoli. La lite è scoppiata a seguito del furto di due cellulari: il ragazzo se ne sarebbe reso responsabile insieme a un altro giovane che sarebbe riuscito a scappare con la refurtiva. Il ferito è stato accompagnato all' "Ospedale del Mare" ed è stato denunciato a piede libero.

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini per la rissa in corso; sul posto si sono diretti gli agenti del Reparto Motociclisti – Gruppo Intervento Territoriale. Al loro arrivo la lite era ancora in corso, il giovane presentava vistose ferite alla faccia ed alla testa. Dalle dichiarazioni dei presenti è emerso che, poco prima, un ragazzo italiano ed uno algerino erano stati derubati dei telefoni cellulari; a portarli via sarebbero stati due cittadini extracomunitari, tra cui il ragazzo tunisino.

La Polizia Locale ha accompagnato le persone coinvolte presso i propri uffici per la formalizzazione delle rispettive querele. Il ragazzo ferito, invece, è stato portato nell'ospedale di Ponticelli ed affidato alle cure dei sanitari; è stato giudicato guaribile nel giro di venti giorni; col pm di turno, gli agenti hanno deferito il ragazzo all'Autorità Giudiziaria.