Ruba champagne da 300 euro in un supermercato e scappa: ripreso dalle videocamere Un uomo ha rubato una bottiglia di champagne da 300 euro all’interno di un supermercato di Casoria, nel Napoletano: ripreso dalle telecamere, è stato denunciato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha rubato una bottiglia di champagne da 300 euro in un supermercato, per poi darsela a gambe. Ma non sapeva che le telecamere di sicurezza interne lo stavano riprendendo. L'uomo è stato denunciato dai titolari del supermercato, che poi hanno messo il video in rete inviandolo al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Non era certo un furto dovuto al bisogno o alla fame", ha spiegato lo stesso Borrelli, "che comunque, in ogni caso, non sarebbe minimamente giustificabile. Rubare una bottiglia da 300 euro è un gesto vergognoso commesso da un ‘professionista’ per arricchirsi".

Il furto ripreso dalle telecamere

L'episodio è accaduto nei giorni scorsi in un noto supermercato di Casoria, nell'hinterland di Napoli: l'uomo, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza, si avvicina alla vetrina che contiene lo champagne, guardandosi attorno mentre aspetta il momento giusto per prendere la bottiglia. Poco dopo, apre la vetrinetta e prende lo champagne, poggiandola su uno scaffale non visto per poi allontanarsi. Dopo un po' ritorno a prende la bottiglia, portandola fuori senza pagarla e causando così un danno da trecento euro ai titolari del supermercato, che poi si sono rivolti ai carabinieri di Casoria per sporgere denuncia.

Borrelli: "Servono pene severe"

"Questi criminali devono subire pene certe e severe, perché altrimenti continueranno a distruggere l’economia del territorio, continuando a colpire i piccoli imprenditori che con sudore e fatica tutti i giorni alzano la saracinesca del proprio esercizio commerciale", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, "la sicurezza di chi lavora onestamente va garantita se non vogliamo vedere strade deserte perché, prima o poi, tutti andranno via per disperazione e Napoli sarà solo in mano ai delinquenti", ha aggiunto il consigliere regionale del Sole che Ride.