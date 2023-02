Ruba auto civetta davanti alla caserma dei carabinieri a Napoli, si schianta durante inseguimento Incidente nella notte a Santa Lucia: un uomo, inseguito dai carabinieri, si è schiantato con un’auto civetta che aveva appena rubato davanti alla caserma.

Un uomo ha rubato un'auto civetta parcheggiata davanti alla caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e, subito inseguito da diverse pattuglie, si è schiantato contro il guard rail all'uscita della galleria Vittoria, dal lato di via Morelli, dove pochi minuti prima c'era stato un altro incidente. É successo questa notte, il ladro è riuscito a scappare a piedi ed è attivamente ricercato; sono in corso le analisi sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

L'episodio, che Fanpage.it può ricostruire grazie a fonti qualificate, risale alle 3 circa di oggi, 11 febbraio. L'uomo avrebbe cercato di scassinare diverse automobili parcheggiate in via Morgantini, la strada adiacente alla caserma, e sarebbe riuscito ad entrare in una Ford Focus nera, verosimilmente senza rendersi conto che si trattava in realtà di un'automobile civetta dei carabinieri, priva dei colori d'ordinanza. Una volta nell'abitacolo sarebbe riuscito a metterla in moto e si sarebbe allontanato velocemente. Il furto è stato subito scoperto e già pochi metri dopo l'uomo si è ritrovato alle calcagna diverse pattuglie dei militari.

Ad alta velocità è riuscito ad arrivare fino alla Galleria Vittoria e, quando l'ha superata, si è trovato davanti a un incidente e a un'automobile della Polizia Municipale: poco prima una Nissan era uscita di strada finendo nel guard rail. A quel punto, con l'ostacolo improvviso davanti e coi carabinieri a pochi metri, il ladro deve aver perso il controllo della vettura ed ha finito con lo schiantarsi contro il cordolo; l'uomo è riuscito ad uscire dalla vettura e si è rapidamente dileguato a piedi.