Ruba 40mila euro all’anziano che accudisce: badante arrestata in aeroporto, stava scappando La donna, una 37enne di origini rumene, è stata arrestata dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto di Fiumicino, dal quale stava cercando di fare ritorno nel suo Paese d’origine. Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno permesso di svelare che la donna, badante di un ultraottantenne della provincia di Benevento, ha sottratto nel tempo all’uomo 40mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Approfittando di avere libero accesso a ogni angolo della casa, in più di una occasione, ha rubato all'anziano ultraottantenne di cui si prendeva cura, arrivando a sottrargli 40mila euro: una badante di 37 anni originaria della Romania è stata arrestata e posta ai domiciliari, come richiesto dalla Procura di Benevento, con l'accusa di furto in abitazione aggravato e continuato. La donna è stata arrestata oggi, venerdì 1° ottobre, all'aeroporto di Fiumicino: la Polizia di Frontiera ha rintracciato la 37enne mentre cercava di imbarcarsi su un volo che l'avrebbe riportata nel suo Paese d'origine.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Sant'Angelo all'Esca, cittadina del Sannio nella quale si sono verificati i fatti e coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, sono partite in seguito alla denuncia della vittima, un uomo over 80 del posto. Grazie all'attività investigativa, i militari dell'Arma hanno appurato che la 37enne, approfittando del rapporto con l'anziano, all'impossibilità dell'uomo di difendersi e alla possibilità di essere l'unica, all'infuori dei membri della famiglia, ad avere accesso ad ogni angolo della casa, compresi gli armadi e i cassetti, era riuscita, con furti reiterati nel tempo, a rubare all'anziano di cui avrebbe dovuto prendersi cura la somma di 40mila euro.

I soldi non sono stati ancora recuperati

I sospetti della vittima si sono concentrati immediatamente sulla badante. I carabinieri, attraverso le indagini, sono riusciti a raccogliere numerosi indizi di colpevolezza ai danni della 37enne, rilevando anche il pericolo che la donna potesse recarsi nel suo Paese d'origine, circostanza che ha indetto il tribunale a disporre la custodia agli arresti domiciliari: la donna è stata effettivamente arrestata in aeroporto mentre cercava di scappare. Sono ancora in corso le indagini per accertare dove la 37enne abbia nascosto i soldi rubati all'anziano.