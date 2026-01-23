Rompono le telecamere di videosorveglianza a pallonate: adulti e ragazzini denunciati a Torre del Greco

Hanno preso a pallonate le telecamere di videosorveglianza poste in strada, danneggiandole: per questo, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, nove persone, tra adulti e minorenni, sono state denunciate dai carabinieri. Ai denunciati – che hanno un'età compresa tra i 45 e i 14 anni – vengono contestati tre distinti episodi, verificatisi tra via XX Settembre e via Napoli, il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre del 2025. Stando a quanto appurato dai militari dell'Arma, i denunciati avrebbero rotto le telecamere di videosorveglianza installate in strada dal Comune, colpendole con palloni da calcio.

I 9 denunciati sono stati incastrati da volti e tatuaggi

Identificati, i 9 soggetti – tra i quali, come detto, ci sono anche dei ragazzini – sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, in concorso tra loro, di danneggiamento aggravato delle telecamere di sicurezza comunali. Per pervenire alla loro identità, i carabinieri hanno comparato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza con i profili social dei protagonisti dei tre eventi, trovando un riscontro; determinanti ai fini del riconoscimento dei soggetti sono stati i volti e i tatuaggi immortalati dalle telecamere.