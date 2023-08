Rocco Hunt in visita al Santobono canta con i bimbi ricoverati Il cantante salernitano in visita al Santobono di Napoli: selfie e canzoni con i piccoli ricoverati e un duetto improvvisato con la giovane Sharon.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rocco Hunt in visita all'ospedale Santobono di Napoli: e per l'occasione, si è lasciato andare a qualche duetto con i piccoli pazienti del nosocomio pediatrico partenopeo. Come con la piccola Sharon, paziente attaccata alla flebo, che per qualche minuto ha vissuto l'emozione di "impersonare" Elettra Lamborghini cantando "Caramello" con il cantante salernitano. Il video, tenerissimo, è stato diffuso dall'ospedale Santobono sui propri canali social. "Pronti a vedere il duetto più tenero che abbiate mai visto?", scrive il nosocomio pediatrico, "in esclusiva assoluta, dall’ospedale pediatrico Pausilipon: Rocco Hunt e Sharon cantano Caramello. Elettra Lamborghini sei stata momentaneamente sostituita! Ma quanto dolce è il nostro Rocco Hunt? E la bravura di Sharon? Come si fa a non innamorarsene?"

Non solo Sharon: Rocco Hunt ha voluto visitare anche i bambini del centro trapianti, seppur incontrandoli divisi da un vetro. "Grazie per il tuo amore e per la tua immensa umanità, hai donato a tutti noi il regalo più prezioso, l'unico che non si può comprare: il sorriso!", scrive ancora sui social l'ospedale Santobono. E lo stesso Rocco Hunt, sui propri profili, ha commentato: "Oggi sono passato a trovare i piccoli guerrieri del Santobono Pausillipon. É stato molto emozionante per me… grazie!", per poi aggiungere: "Forza ragazzi! Non mollate mai! Al Santobono Pausilipon Fondazione é stato Nu Juorno Buono", ha detto ancora il rapper salernitano. E in tanti hanno risposto al cantautore ringraziandolo per aver regalato una piccola gioia ai tanti giovanissimi degenti del nosocomio pediatrico partenopeo.