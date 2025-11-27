Rocco Amato morto a Barcellona, il sindaco di Francolise: “Grande dolore, vicini alla famiglia”

Rocco Amato

Non riesce ancora a darsi pace e a trovare una spiegazione – che arriverà anche dalle indagini in corso – la comunità di Francolise, cittadina della provincia di Caserta, per la morte di Rocco Amato, giovane di 29 anni trovato morto a Barcellona, in circostanze ancora da chiarire, dopo che di lui si erano perse le tracce domenica 23 novembre. Il sindaco di Francolise, Augusto Saturnino Di Benedetto, ha voluto esprimere alla famiglia il cordoglio e la vicinanza dell'amministrazione: "Quando la vita di un giovane si interrompe così presto, l’intera comunità viene attraversata da un dolore che lascia senza parole – si legge in una nota -. Il sindaco e l’Amministrazione comunale di Francolise si uniscono, profondamente commossi, al dolore delle famiglie Amato–Miriglia per la scomparsa del caro Rocco. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza sincera di tutta la comunità".

"Non conoscevo Rocco, so che era andato via da Francolise da almeno una decina di anni. Viaggiava e si spostava molto. Conosco invece i genitori, brave persone, e a loro ci stringiamo come comunità. Siamo molto dispiaciuti" ha dichiarato ancora il sindaco Di Benedetto, ponendo ancora l'accento sulla famiglia del giovane, alla quale ribadisce ancora la vicinanza di tutti in una situazione così tragica: "Sono grandi lavoratori e persone perbene".

Rocco Amato, la scomparsa e poi il ritrovamento del cadavere

La tragica vicenda che riguarda la morte di Rocco Amato è iniziata domenica 23 novembre quando, sui social, molti amici del 29enne hanno iniziato a diffondere appelli e fotografie del ragazzo: Rocco, che vive a Barcellona, è scomparso e non risponde a messaggi e chiamate. Oltre ai social network, si attivano anche le forze dell'ordine spagnole, che iniziano le ricerche del ragazzo, che purtroppo restituiscono un esito tragico: il cadavere di Rocco Amato viene trovato nel quartiere dell'Eixample. Sulla morte del 29enne, le autorità hanno aperto una inchiesta: non sono ancora chiare le cause del decesso. La famiglia del 29enne, assistita dal Consolato italiano a Barcellona, si è recata nella città catalana.