video suggerito

Roberto Vecchioni: “Nessun dolore può superare la felicità di avere due genitori napoletani” Il cantautore Roberto Vecchioni ha spiegato l’influenza che hanno avuto le sue radici partenopee. L’ennesimo “atto d’amore” nei confronti di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli attestati d'amore del cantautore Roberto Vecchioni per Napoli non sono una novità: più volte ha raccontato le sue origini partenopee e più volte ha spiegato l'influenza, positiva, che ha avuto la città nei suoi confronti. Qualche giorno fa, nella bella trasmissione di La7 di Massimo Gramellini "In altre parole", conversando con ed Erri De Luca, ha ricordato i suoi genitori napoletani. E parlando del ruolo di sua madre, ha spiegato: «Chi come me ha avuto due genitori napoletani, può essere solo felice nella vita. Non c'è nessun dolore che possa superare la felicità di avere due genitori napoletani».

Il tema era quello dei genitori:

I miei genitori sono sempre con me. Mi pare impossibile non ci siano più, perch éc'è la loro presenza fisica vicino a me. Non ho alcun rimpianto, rimorso, dispiacere, nostalgia, perché li sento parlare, agitarsi, muoversi. Sento ancora mia madre dirmi cosa fare e cosa non fare. Lei è stato il più grande filosofo della mia vita.

Quando non sapevo che cosa fare, non leggevo nessun intellettuale, chiedevo a lei. E lei mi diceva: ‘Roberto fallo, Roberto non farlo'. E lo fa ancora adesso. Mi sta dando tutte le dritte più giuste, perfette.

A proposito delle sue radici, Vecchioni ha spiegato qualche tempo fa: «Sono sudiste. Mio padre era di Napoli come mia mamma, io sono per caso nato a Milano, perché erano venuti a lavorare qui. I miei nonni erano napoletani e calabresi. Napoli la conosco bene, meglio di Milano». L'autore di "Samarcanda" e altri capolavori della musica italiana ha spesso fatto capire che osserva con attenzione lo sviluppo e l'attuale fase del capoluogo partenopeo: «Napoli in questo momento sta vivendo una resurrezione: è seconda solo a Milano, Roma invece sta sparendo. Napoli in questi anni ha fatto passi da gigante».