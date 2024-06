video suggerito

Roberto Saviano premiato agli 800 anni della Federico II: "Studiare a Napoli ha determinato la mia vita" La Federico II ha conferito a Saviano il titolo di "laureato illustre" per meriti nel giornalismo e nella letteratura. Lui: "È stato come un ritorno a casa"

A cura di Pierluigi Frattasi

"Mi laureai in Filosofia, un tempo sognai di non andar via da Napoli e scelsi di studiare filosofia, Bruno e Spinoza, Heidegger e Levinas, Merlau Ponty e Bloch, Adorno e Simon Weil, Michaelstaedter e Peter Wessel Zapffe. Cercai un corpo a corpo con la verità, lo trovai e mi travolse. Molte cose sono accadute, le prassi scelte mi hanno fatto incontrare la gabbia, il dolore, l’isolamento e poi lo slancio, la sfida, la possibilità. Se posso, allora significa che sono ancora in vita. Ieri l’Università mi ha eletto Laureato Illustre è stato come un ritorno a casa. Studiare a Napoli ha determinato tutta la mia vita". Commenta così su Facebook Roberto Saviano il conferimento del titolo di laureato illustre dell'ateneo fridericiano nel giorno speciale dell'anniversario degli 800 anni della Fondazione, il 5 giugno 2024.

Saviano premiato per i meriti nel giornalismo e nella letteratura

L'Università, guidata dal Rettore Matteo Lorito, ha preso questa decisione, riconoscendo a Saviano, autore del best seller Gomorra che ha avuto il merito di riaccendere i riflettori sull'enorme dramma della camorra in Italia, i grandi "meriti nell'ambito del giornalismo e della letteratura". Il conferimento è avvenuto nel corso della cerimonia che si è tenuta ieri sera al Teatro San Carlo di Napoli, presentata da Alberto Angela.

Assieme a Saviano sono stati premiati come laureati illustri della Federico II anche la scrittrice Viola Ardone, il capo del Dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero dell'Interno ed ex prefetto di Napoli Claudio Palomba, il Chari Mission Board for Vaccination Gualtiero Walter Ricciardi, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Giovanni Russo, la scrittrice Chiara Valerio, il ceo di Aeroporti di Roma Marco Troncone.

Tanti i commenti entusiasti dei fan di Saviano sui social. "Caro Roberto – scrive Maria – questa onorificenza la meriti e tengo a dirti che anche nel nostro piccolo quando narriamo le verità senza camuffarla siamo destinati alla gabbia". "Sono molto felice per te – aggiunge Gabriella – ti meriti veramente tanto riconoscenza per la tua onestà intellettuale.Sei un Grande e lo pensiamo in tanti.complimenti vivissimi". "Finalmente un po’ di riconoscenza!!", commenta Simona. "Lo meriti tutto – incalza Irene – anzi meriti di più per tutto il lavoro che fai per la passione che metti e soprattutto per il sacrificio della tua libertà per dire solo e semplicemente la verità bravo congratulazioni ancora e vai sempre avanti a testa alta che te lo puoi permettere".