Rivuole i soldi, litiga con la cassiera dell’Edenlandia e spacca il vetro del gabbiotto Un 50enne è stato denunciato nel parco di Fuorigrotta: avrebbe rotto il vetro della cassa nel tentativo di entrare per riprendere i soldi spesi poco prima.

A cura di Nico Falco

Sarebbe tornato alla cassa dell'Edenlandia e avrebbe chiesto che gli venissero restituiti i soldi che aveva fatto caricare sulla card, quella che consente di accedere alle attrazioni. E, al diniego della donna, dopo insistenze sempre più pressanti avrebbe cercato di entrare nel gabbiotto, finendo col mandare in frantumi una vetrata.

È successo poco dopo le 11 di oggi nel popolare parco gioco di viale Kennedy, quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli. Protagonista un 50enne, che secondo alcune testimonianze era insieme alla compagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale dell'Edenlandia, l'uomo è stato identificato e denunciato per danneggiamento.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, effettuata sulla base del racconto di alcuni testimoni, l'uomo avrebbe litigato con la cassiera in seguito alla pretesa di restituzione del denaro; l'eventualità non è prevista dalla politica del parco: il credito caricato sulla card può essere utilizzato entro un anno in qualsiasi attrazione, ma non è contemplato il rimborso.

La situazione si sarebbe scaldata fino a che l'uomo avrebbe deciso di provvedere da sé: avrebbe cercato di entrare nel gabbiotto per riprendersi i soldi dalla cassa e, probabilmente cercando di forzare l'apertura della porta, avrebbe causato la rottura del vetro.