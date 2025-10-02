Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto, scomparso da 40 giorni: era in un pozzo vicino casa

Un frame dal video che mostra Giuseppe Scuotto mentre esce di casa

È stato ritrovato il corpo di Giuseppe Scuotto, il 68enne scomparso da Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, il 22 agosto scorso: era in un pozzo di acque reflue, a pochi metri dall'abitazione da cui si era allontanato quella sera. Della vicenda si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", che nelle scorse settimane ha rilanciato i numerosi appelli dei familiari.

L'uomo, originario di contrada Ruggiano, nel comune dell'Avellinese, da diversi anni si era trasferito a Villavernia, in provincia di Alessandria. Era tornato in Irpinia per le vacanze estive, ospite in casa della figlia. Venerdì 22 agosto si era allontanato dall'abitazione e di lui si erano perse le tracce; ultima immagine, quella registrata da una telecamera di sorveglianza alle 10.20 di quel giorno e pubblicata da "Chi l'ha visto?", che lo mostra mentre mentre esce di casa.

I familiari avevano diffuso le sue fotografie e presentato denuncia di scomparsa; le ricerche erano andate avanti per diversi giorni, coordinate dalla Compagnia locale dei Carabinieri, col coinvolgimento di Protezione Civile, Gruppo Speleologico della Guardia di Finanza e numerosi volontari, ma senza esito; il 2 settembre la Prefettura aveva deciso di interrompere le ricerche in attesa di nuovi elementi utili. Nel pomeriggio di ieri, il ritrovamento nel pozzo, a una ventina di metri dall'abitazione. L'ipotesi più probabile è quella dell'incidente: l'uomo potrebbe essere caduto dopo essersi sporto.