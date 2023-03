Ritrovato Nerijus Serù, il 24enne scomparso due giorni fa a Napoli: sta bene È stato il fratello, sui social, a comunicare il lieto epilogo: Nerijus Serù era scomparso in zona Arenella nella serata di martedì 28 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Si conclude con un lieto epilogo la vicenda relativa alla scomparsa di Nerijus Serù, un giovane di 24 anni scomparso da Napoli due giorni fa, nella serata di martedì 28 marzo. È stato il fratello, sui social network, a comunicare la notizia: "Ho trovato mio fratello tutto integro e illeso, sta a casa, ha mangiato, ha bevuto e sta bene. Io vorrei ringraziare tutte le persone per l'aiuto e il giro di parola che grazie ai social sono serviti. Vi chiedo scusa per la preoccupazione ma chiunque avrebbe fatto lo stesso. Grazie a tutti sia da parte mia che da parte di tutta la famiglia".

Di Nerijus Serù si erano perse le tracce, come detto, nella serata di martedì 28 marzo: il 24enne si era improvvisamente allontanato dall'abitazione in cui vive con la famiglia in via Gabriele Jannelli, all'Arenella, quartiere collinare di Napoli. Nelle ore immediatamente successive alla sua scomparsa, sui social network si erano susseguiti svariati appelli, sia degli amici che dei famigliari, per ritrovare il 24enne, affetto da problemi non meglio precisati.

Fortunatamente, nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 marzo, è arrivato il felice epilogo: non sono state rese note le circostanze del ritrovamento del 24enne, né le motivazioni del suo allontanamento.