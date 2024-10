video suggerito

Ritrovato Antonio Boccalà, il 33enne napoletano scomparso nel nulla a Parigi Per Antonio Boccalà erano stati diffusi numerosi appelli da parte della famiglia, che ha poi comunicato la lieta notizia del suo ritrovamento.

A cura di Valerio Papadia

Si conclude, per fortuna, con un lieto fine la vicenda relativa alla scomparsa di Antonio Boccalà, napoletano di 33 anni del quale si erano perse le tracce a Parigi: il giovane, elettricista di macchina sulle navi da crociera, è stato ritrovato nella notte, come si legge in numerosi post diffusi anche da alcuni membri della famiglia sui social network. "Grazie a Dio e a tutti voi, Antonio è stato ritrovato" si legge in uno dei tanti post, in cui si ringraziano tutte le persone, che nelle scorse ore, hanno diffuso gli appelli per ritrovarlo. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sul ritrovamento del 33enne che, da quanto si apprende, sarebbe però in buona salute.

Le tracce di Antonio Boccalà si erano perse, come detto, nella capitale francese: il 33enne avrebbe dovuto prendere un aereo per tornare a Napoli dall'aeroporto Charles De Gaulle, ma allo scalo francese non era mai arrivato; inoltre, il cellulare del giovane risultava spento. La famiglia ha così deciso di diffondere via social degli appelli che fornissero informazioni utili su Antonio Boccalà: "Lui è mio fratello Antonio Boccalà, 33 anni, capelli neri, barba, altezza 1,88. Sabato doveva tornare a Napoli in aereo dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, non è mai partito da lì e tornato a casa, il telefono spento e non abbiamo più notizie, rivolgetevi quando possibile se avete amici in Francia specialmente" aveva scritto la sorella.