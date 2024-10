video suggerito

Antonio Boccalà scomparso a Parigi, l'appello della sorella: "Aiutateci a ritrovarlo" Antonio Boccalà, 33 anni, doveva salire a Parigi su un aereo per Napoli, ma non è mai ripartito. Il cellulare è staccato, la famiglia è in ansia: "Aiutateci"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sparito nel nulla a Parigi un napoletano di 33 anni, Antonio Boccalà: il giovane, che lavora come elettricista di macchina, doveva tornare a Napoli con un volo dall'aeroporto Charles de Gauelle a Parigi, ma non è mai partito e di lui si sono perse le tracce. Ha il cellulare spento, e la famiglia non riesce più a mettersi in contatto con lui. Da qui la decisione della famiglia di fare un appello sui social. La sorella Rita ha scritto, in italiano e francese:

Lui è mio fratello Antonio Boccalà, 33 anni, capelli neri, barba, altezza 1,88. Sabato doveva tornare a Napoli in aereo dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, non è mai partito da lì e tornato a casa, il telefono spento e non abbiamo più notizie, rivolgetevi quando possibile se avete amici in Francia specialmente a Parigi datemi una mano, è in uno stato confusionale.

In tanti hanno subito ricondiviso l'appello, anche nei gruppi frequentati dagli italiani (numerosissimi) che vivono nella capitale francese. Per ora tutto tace: ma la famiglia spera di rivedere Antonio al più presto possibile. Nessuna pista è esclusa: dall'allontanamento volontario alla rapina che potrebbe averlo privato degli effetti personale e dunque della possibilità di contattare la famiglia. Il giovane lavora come elettricista di macchina sulle navi da crociera per una nota compagnia internazionale: questa mattina doveva rientrare a Napoli, ma su quell'aereo in partenza dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi non è mai salito. La famiglia è già in contatto con la Farnesina, che si sta mobilitando per avere riscontri dalla capitale francese e rintracciare quanto prima Antonio.